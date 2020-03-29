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قراءة في تطورات فيروس كورونا ليوم 27 من مارس (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الجمعة 27 من مارس" تطورات انتشار فيروس كورونا، وكانت أولى الملحوظات لهذا اليوم ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم بأكثر من 10 آلاف حالة، كما زاد إجمالي المصابين بنحو 61 ألفا، فيما ارتفعت حالات الوفاة بنحو 3 آلاف حالة.
كما بلاحظ أيضا احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الإصابات تليها إيطاليا ثم الصين، ويذكر أن الخارجية الامريكية قد فتحت باب تأشيرات العمل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وحثت الخارجية الأمريكية المتخصصين في مكافحة وباء كورونا على التوجه إلى أقرب سفارة أو قنصلية لطلب موعد للحصول على التأشيرة.