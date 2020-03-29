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قراءة في تطورات فيروس كورونا ليوم 27 مارس (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الجمعة 27 مارس" تطورات انتشار فيروس كورونا، وكانت أول الملاحظات لهذا اليوم أرتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم بأكثر من 10 الاف حالة، كما زاد إجمالي المصابين بنحو 61 ألف، فيما ارتفعت حالات الوفاة بنحو 3 الاف حالة.
كما بلاحظ أيضا احتلال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات تليها إيطاليا ثم الصين، ويذكر أن الخارجية الامريكية قد فتحت باب تأشيرات العمل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وحثت الخارجية الامريكية المتخصصين في مكافحة وباء كورونا التوجه إلى أقرب سفارة أو قنصلية لطلب موعد للحصول على التأشيرة.