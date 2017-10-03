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قائد سوري: السيسي يدعم بشار ونُصنع أسلحتنا بأيدينا

قال  أحد قادة جيش النخبة بالمعارضة السورية العقيد طيار "معتز رسلان": الدول العربية دورها متفاوت في دعم الشعب السوري ومنها من يدعمنا لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعم نظيره السوري بشارالأسد، ولا تنقصنا الذخائر ولكن الأسلحة غير كافية لتحقيق النصر ونحتاج لمضادات الطائرات وأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف أن الثوار استطاعوا إنتاج السلاح بتصنيع محلى ومنها صواريخ أرض أرض ومدافع وعندما يتوقف الدعم نستمر بتصنيع الأسلحة المحلية.

 وأضاف "رسلان" لم يتوقف القصف الجوي ورغم الإعلان عن وقف القصف تم قصف أحياء سكنية بمدينة إدلب وكان بين الضحايا أطفال ونساء والنظام يريد أن يضغط على الحاضنة الشعبية التي تحتضن الثوار وروسيا دولة عظمى وتريد أن تثبت أنها الحليف الأقوى للنظام السوري وتقف معه بشكل أكبر من وقوف أصدقاء الشعب السوري معه وتريد أن تثبت أن ما تعجز عنه السياسة ممكن أن يؤخذ بالقوة.

 وأوضح "رسلان" تركيا دولة قوية وصاحبة مبادئ وثبات على الأقوال وبموجب الاتفاقات إذا دخلت سوريا ريف إدلب وحماة سوف يتوقف القصف في المدينتين ولن نرضى بتقسيم سوريا ونقف ضد التقسيم وفي نهاية 2013 وصلنا لتحرير 70% من الأراضي السورية وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحرير كامل التراب السوري لولا التدخل الروسي الإيراني والدعم الدولي المتصاعد للنظام.

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