المزيد من الحلقات
في يومهن العالمي: حصاد الانتهاكات بحق نساء مصر 2019 (فيديو)
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قامت وحدة الرصد والتوثيق بفريق "نحن نسجل" بتوثيق وإعداد إحصائية عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية خلال عام 2019، متضمنا العدد النهائي للنساء المحتجزات داخل السجون ومقرات الاحتجاز لأسباب سياسية.
وجاءت الإحصائيات على النحو التالي، 187 سيدات ما زلن قيد الاحتجاز، و374 سيدة تعرضن للاحتجاز التعسفي بينهن متقدمات في السن ومنهن في سن الطفولة، 303 سيدة تعرضن لاختفاء قسري لمدد متفاوتة، 16 سيدة تعرضن للإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، وسجلت حالة وفاة واحدة بالإهمال الطبي لمعتقلة سياسية.