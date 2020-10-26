في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟
في شهر ربيع الأول حدث هام في تاريخ الإنسانية، غير خريطة العالم كلها على مستوى الدين والثقافة والجغرافية وصنع تاريخا جديدا للعالم، إنه مولد المصطفى سيدنا محمد ﷺ.
وصفت أم معبد الرسول ﷺ عندما مر بها في الهجرة من مكة إلى المدينة، فقالت إن "صَمَت فعليه الوَقَار، وإن تكلَّم سَمَاه وعلاه البهاء، أجمل النَّاس وأبْهَاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حُلْو المنْطِق، فصلًا لا نَزْر ولا هَذَر، كأن مَنْطِقه خرزات نظمٍ يتحدَّرن".
ووصف القرآن الكريم خلقه بالعظيم، قال تعالى " وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، كما قالت زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها "كان خلقه القرآن"، فكان ﷺ متواضعا ولم يكن يرضى من أحد أن يقوم له تعظيما لشخصه، وكان يجلس مع أصحابه كواحد منهم، ولم يكن يجلس مجلسا يميزه عمن حوله.
في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟