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فيروس كورونا يواصل انتشاره عالميا (فيديو)
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره عالميا حيث تجاوز عدد الإصابات حول العالم 111 ألف حالة في مائة بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص.
وعربيا تواصلت معدلات انتشار الفيروس كورونا، وسعت الكثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشاره، حيث قررت السلطات السعودية سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول.
وفي مصر قررت الحكومة تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة، بينما أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر تعليق الدخول مؤقتا إلى البلاد من 14 دولة.