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فيروس كورونا يهز الوسط الرياضي ويستهدف المشاهير (فيديو)
لم بفرق فيروس كورونا بين الرياضي وغير الرياضي فهو قادر على إيذاء الجميع، وقد اخترق كل الفئات ووصل إلى أغلب الدول ولمسؤولين سواء كانوا رفيعي المناصب أو غيرهم.
فبالرغم من اتباع العديد من نجوم الرياضة أنظمة صحية ورغم حالتهم البدنية الرائعة فإنهم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وكان أبرز هؤلاء رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.
كما أعلن نادي ميلان الإيطالي عن إصابة أسطورة النادي السابق ومديره الرياضي الحالي باولو مالديني بفيروس كورونا، وأكد نادي فالينسيا الإسباني لكرة القدم أن 35 من تشكيله وموظفيه جاءت اختباراتهم إيجابية لكن من دون حالات خطرة.