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فيروس كورونا وأوضاع الجاليات العربية في الصين (فيديو)
تابعت حلقة المسائية "الإثنين"، انتشار فيروس كورونا وأوضاع الجاليات العربية في الصين، حيث تسيطر حالة من الترقب والخوف على الطلاب المصريين الذين يدرسون بجامعة ووهان الصينية من إصابتهم بفيروس كورونا، حيث ما تزال نحو 200 أسرة مصرية موجودين داخل تلك المدينة الموبوءة والتي كانت بؤرة لظهور المرض.
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع عدد من مقاطع الفيديو لطلبة من المغرب في مدينة ووهان يحثون فيها السلطات المغربية على مساعدتهم بعد أن حوصروا في المدينة.