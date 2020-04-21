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فيروس كورونا: مأساة لاجئي الروهينغيا في الهند (فيديو)
يواجه لاجئو الروهينغيا في الهند تهديدات متزايدة مع حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أهمها خطر المجاعة التي تتربص بمخيماتهم بسبب أوضاع معيشتهم السيئة للغاية.
ويمنع حظر التجوال المنظمات الإغاثية الطوعية من الوصول إلى مخيمات مسلمي الروهينغيا اللاجئين من إقليم أراكان في ميانمار التي تقع في المناطق المشمولة بالقرار.
ويقع أحد هذه المخيمات بمنطقة نوح في نيودلهي، ويضم 250 سريرا، وهناك صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات الناس منذ فرض حظر التجوال.