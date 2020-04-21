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فيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار (فيديو)
بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى ليلة السبت 588 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتعافين ليوم الاحد 613 ألف حالة، وذلك بمعدل زيادة 25 ألف متعافٍ.
أما فيما يتعلق بالإصابات فقد بلغت يوم السبت 2.3042.77 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات يوم الأحد 2.386.478 حالة، أي أن أعداد المصابين ارتفع بنحو 28.201 ، ويعتبر رقما ضخما مقارنة بالأيام السابقة.
كما بلغت حالات الوفاة ليوم السبت نحو 158.000 حالة، أما ليوم الاحد فقد بلغت 164.000 حالة، وذلك بمعدل زيادة بلغت نحو 6.000 حالة.