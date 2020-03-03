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فيروس كورونا المستجد يتمدد عربيا (فيديو)
تخطى الفيروس كورونا حاجز الـ 3 آلاف حالة وفاة على مستوى العالم، وبلغ عدد الإصابات ما يقرب من 89.254، في حين تواصل دول العالم اتخاذ التدابير المشددة لمحاصرة الفيروس في أضيق نطاق.
وعربيا، أعلن وزير الصحة التونسي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إيطاليا، كما أعلن الأردن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لمواطن أردني عائد من إيطاليا أيضا، في حين قال وزير الصحة الأردني سعد الجابر أن المصاب عاد إلى البلاد منتصف شهر فبراير الماضي قبل تأكيد تفشي المرض في إيطاليا.
كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة بفيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ عن تواجده في إيران، وأنه تم عزله وجاري التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.