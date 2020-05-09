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فيروس كورونا: المساجد مغلقة فكيف لنا أن نعتكف؟ (فيديو)

الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، والمقصود بالاعتكاف في اصطلاح الشرع هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

والحكمة من تشريع الاعتكاف أنه شـُرع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتفرغ لعبادته وذكره وتسبيحه واستغفاره وقراءة القرآن، وبالانقطاع عن الناس، وهو سنة بإجماع أهل العلم، ويرى بعض المذاهب الفقهية أنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان.

والآن المساجد مغلقة في كثير من الدول العربية والإسلامية وبسبب جائحة كورونا، فكيف لنا أن نعتكف؟

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