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فيروس كورونا: ارتفاع ملحوظ في حصيلة المتعافين (فيديو)
ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، في حين تصدرت الصين قائمة المتعافين، تلتها إسبانيا وألمانيا، ورغم تسجيلهما وفيات قياسية، إلا أن إيران وإيطاليا حلتا رابعا وخامسا في قائمة المتعافين.
ولا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بعدد الإصابات، تليها إسبانيا، ثم إيطاليا التي سجلت انخفاضا طفيفا بعد الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس، وسجلت نيويورك نصف الإصابات المسجلة رسميا في الولايات المتحدة وتعد بؤرة لتفشي الوباء.