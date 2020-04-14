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فنان مصري يحمل السلطات المسئولية عن سلامة أسرته (فيديو)
حمل الفنان محمد شومان السلطات الأمنية في مصر المسؤولية عن سلامة نجله وأخيه، وناشد المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإنقاذهما، وذلك في بيان أصدره تحت عنوان "أنقذوا أسرتي من الموت البطيء".
وقال شومان أن قوات الأمن قامت بتاريخ 13 فبراير 2020 باعتقال نجله أحمد وشقيقه فؤاد وإخفائهما قسريا لعدة أيام، ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق.
وأضاف شومان أن الاعتقال ليس إلا محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركته في فيلم بسبوسة بالقشطة والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوربي.