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فنان تونسي يتحدث عن أفلامه مع جاكي شان وأرنولد شوارزنيغر
قال الفنان التونسي بسام الخياطي، في برنامج حوار مباشر، إنه ذهب للصين منذ 12 عاما ليعمل مدربا للكونغ فو ثم عمل في أفلام الحركة (الأكشن).
وأضاف أنه قدّم 42 فيلما منها 15 فيلما عالميا، و5 أفلام مع الممثل الشهير جاكي شان، وفيلما مع أرنولد شوارزنيغر وفيلما مع سكوت آدكنز .
وتابع الخياطي أنه عندما انتشر فيروس كورونا في الصين لم يفكر في العودة لتونس لأنه خشي أن يكون حاملا للفيروس فيهدد أحدا في بلاده.
وأضاف الخياطي أن الرئيس الصيني قال للشعب إنه إذا أردتم كسب المعركة مع الفيروس فعليكم الالتزام بالحجر الصحي فتوقفت كل الأعمال ومنها الأعمال الفنية، مضيفا "عندما عدنا للعمل بعد الحظر يستخدم الجميع الكمامات ويلبسون القفازات ويغسلون أيديهم بالكحول، وفي كل مكان يتم قياس حرارتنا ولدينا تطبيق في الهاتف يوضح لنا مناطق انتشار المرض المحظور دخولها".