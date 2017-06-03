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فنان تركي: تعلمت العربية من أجل القرآن

قال الفنان التركي "مصطفى  جقماقجي" في رد على أسئلة جمهور موقع الجزيرة مباشر  : تعلمت اللغة العربية في الأردن وقبل شهر رمضان زرت الشيخ يوسف القرضاوي لحبي له .

وفي الشهر الفضيل هناك حفلات غنائية كثيرة بمدينة إسطنبول في منطقة الفاتح والسلطان أحمد والسلطان أيوب وفي الكثير من المدن التركية وغالبية الحفلات يغلب عليها الإنشاد الديني والتصوف وذلك لأن الناس تتقرب إلى الله في هذا الشهر،  وأنا ضيف على منطقة السلطان أيوب وسوف أنشد عن رمضان وحب الرسول ولدي دعوات للظهور في عدة قنوات.

ويضيف " جقماقجي " علاقتي جيدة بالجمهور خاصة الشباب ولذلك يقبلون على حفلاتي الغنائية. أبي أكبر داعم لي وتأتي عائلتي وجمهوري في المرتبة الثانية.

ويستطرد " جقماقجي" شاركت في برنامج منشد الشارقة وتقدمت ضمن 60 مشترك من إسطنبول وفزت بالمركز الأول ثم ذهبت للشارقة ومثلت تركيا وسوف أستمر في هذا الطريق حتى تصل رسالتي للناس وأحب المغني التركي عمر كرودو ويعجبني من العرب موسى مصطفى ويحي حوى.

وعن علاقته بالعرب قال " جقماقجي " زرت دول عربية كثيرة لتقوية العلاقات بيننا وبين أشقائنا العرب ذهبت إلى لبنان والسعودية والامارات ومصر وقطر وتعلمت اللغة العربية في الأردن  .  تركيا الآن تعتبر قبلة المظلومين وبابنا مفتوح لأخوانا ولدي علاقات قوية بفنانين من سوريا ولبنان مقيمين في تركيا وبيننا أعمال فنية مشتركة .

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