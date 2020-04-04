المزيد من الحلقات
فلسطين: ابتكار جهاز تعقيم "تيربو رش" لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)
في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من المدن الفلسطينية، وتسجيل العديد من الإصابات، برزت مشكلة كبيرة تتمثل بضعف الإمكانيات في مواجهة الفيروس ومنها قلة الآلات المتعلقة بتطهير وتعقيم المدن والقرى والشوارع والحارات.
ولكن الشقيقين المهندسين مفيد ويزيد علاونة، وهما في العشرينيات من العمر، أخذا على عاتقهما ابتكار جهاز تعقيم "تيربو رش" لمواجهة خطر فيروس كورونا، والشقيقان من خريجي كلية العلوم الهندسية في جامعة خضوري، حيث تمكنا من ابتكار وتطوير "تيربو" لتعقيم وتطهير الحارات والشوارع.