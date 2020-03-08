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فلسطيني يروي تجربته مع الفيروس كورونا المستجد (فيديو)
في لقاء له مع الجزيرة مباشر، روى محمد أبو ناموس أحد المتعافين من الفيروس كورونا المستجد، تجربة تعافيه من الفيروس، وأبو ناموس وهو أحد سكان قطاع غزة كان يدرس في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس عالميا.
وأشار أبو ناموس إلى أن أعراض الفيروس في بدايتها كانت خفيفة للغاية، وأن أول مؤشر على إصابته المؤكدة بالفيروس كان الارتفاع الكبير في درجة حرارته، وتم وضعه في الحجر الصحي وبعد أسبوع ظهرت عليه الأعراض وتم التأكد من إصابته بكورونا.