فضل مراد: على البشرية أن تحاسب نفسها وتحسن قراءة رسائل الله
قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر فضل مراد لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة إن الحكمة من خلق الإنسان هو الإصلاح في الأرض، وعندما تتحول المقاصد للإفساد في الأرض هنا تتدرج الرسائل الإلهية إلى أن تصل للعقوبات الكبرى.
واعتبر أن جائحة كورونا من الرسائل المهمة في هذا الصدد، والتي أثرت على الدين والتجارة والصحة والتواصل المجتمعي، مضيفا أن على البشرية أن تحاسب نفسها ولابد أن تقرأ رسائل الله وتكثر من الاستغفار في العشر من ذي الحجة.
وتابع مراد كلامه عن العشر الأوائل من ذي الحجة والحج قائلا إنه من كان يعتاد العمرة والحج وكانت نيته الحج هذا العام ولم يستطع فإن الله يكتب له أجر الحج كما دلت النصوص على ذلك، والرسول يقول في الحديث الصحيح إن نية المؤمن خير من عمله.