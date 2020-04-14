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فتوى بجواز علاج مصابي كورونا في ساحات المساجد (فيديو)
أصدر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، فتوى بتحويل باحات المساجد وساحاته، وجزءا من الحرم لعلاج المرضى بفيروس كورونا المستجد، وقال في بيان له إن ذلك يأتي إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لسماحة الإسلام وعنايته القصوى بحياة الإنسان.
وحول مبادرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال المدير العام للاتحاد في البيان نفسه: "أفتي بجواز أن تتحول ساحات المساجد والجوامع وباحاتها إلى مستشفيات مؤقتة إلى أن يزول هذا الوباء بإذن الله تعالى، وليس هناك أي حرج من أي مريض يكون في هذه الساحات والباحات لأنها لا تأخذ حكم المسجد نفسه عند جمهور الفقهاء".