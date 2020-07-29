فاضل سليمان : من لم يحج عليه أن يخطط للحج
قال مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام فاضل سليمان إن من لم يحج عليه أن يدخر حتى يحج ، لأن الحج فريضة على المسلمين، وأجد بعض من يتراخون في أداء فريضة الحج وفي التخطيط للحج ، وللأسف الشديد أرى كثيرا من الناس لا يعطون الحج الأهمية التي يستحقها ومن لم يحج عليه أن يخطط للحج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.
وتابع سليمان تبين لي أن الحياة مسرحية والحج هو الحقيقة لأننا في الحج نكون على حقيقتنا فقراء إلى الله وضعفاء ، أما بعد الحج نعود للمسرحية فمنا من يمثل دور الرئيس ومنا من يمثل دور الوزير ومنا من يمثل دور الغفير، لكن الحقيقة أننا كلنا من تراب وضعفاء وفقراء إلى الله .