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فاضل سليمان: فيروس كورونا أكبر آية كونية في التاريخ الحديث (فيديو)
قال الداعية فاضل سليمان، مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، إن الدنيا لا تخلو من المصائب ولكن كيف نتعامل معها؟ مؤكدا أن التذمر وعدم الرضى لن يفيدان ولن يحلان المشاكل.
ونوه في برنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استثمر عزلته الاختيارية في غار حراء شهرا، وخرج من هذا العزل نبيا للأمة، وأن مما يساعد على الصبر هو معرفة ثواب الصبر، معتبرا أن الفيروس يعد أكبر آية كونية في التاريخ الحديث، وأنه سيقرب الناس من الله.
وأضاف سليمان أنه لا يستطيع أن يجزم أو ينفي أن هذا الفيروس عقاب من الله، وأنه إذا لم يمت الفرد بالفيروس فسوف يمت بغيره، مشددا على أنه يجب النظر لفترة العزل بإيجابية.
ونصح سليمان الناس بأن العزل فرصة لأن تلتقي الأسرة، مؤكدا أن هذا ليس وقت التوجيه والإرشاد ولكن وقت اللعب مع الأبناء.
وحذر فاضل سليمان من أن الأمر قد يشتد وتطول المدة وتحدث أزمة غذاء، داعيا إلى العطاء ومساعدة الفقراء ودعم الشرائح الضعيفة وعدم البخل.