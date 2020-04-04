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فابيو ماربيلي: صدمتنا في الاتحاد الأوربي تستوجب آليات تعاون جديدة (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الخميس" نائب رئيس مجلس البرلمان الإيطالي فابيو ماربيلي الذي أثار الجدل إثر إزالته علم الاتحاد الأوربي من مكتبه ووضع علم إيطاليا مكانه، معبرا عن خيبة الأمل والشعور الإيطالي بالإهانة في تعامل الاتحاد معهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويذكر أن إيطاليا لم تتلق أية مساعدات طبية من جيرانها، في حين بادرت ألبانيا بتقديم ما أمكنها من مواد، واتهم ماربيلي دول الاتحاد الأوربي بالأنانية، ونفى أن تكون هناك نية للخروج من الاتحاد الأوربي، وإنما صدمة الإيطاليين في تعامل الاتحاد تستوجب تفعيل آليات تعاون جديدة.