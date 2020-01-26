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فؤاد السنيورة: حزب الله أصبح صاحب السلطة الأكبر في لبنان (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الجمعة"، الكاتب والصحفي اللبناني أواب المصري، الدكتور نزيه الخياط القيادي في تيار المستقبل، والمحلل السياسي سيد فيصل عبد الساتر، للحديث عن الهجوم الذي شنه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة على حكومة حسان دياب، ووصفه إياها بحكومة اللون الواحد معتبرا أن حزب الله أصبح صاحب السلطة الأكبر في لبنان، وأنه بسط نفوذه على رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة وتشكيلها، وأضاف السنيورة أن دياب تخلى عن المبادئ التي بدأ بها منذ البداية.