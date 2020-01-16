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غموض يحيط بسقوط مقاتلة مصرية في رفح (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الأربعاء"، حالة من الغموض أحاطت بحادثة سقوط طائرة مقاتلة مصرية من طراز إف-16، وذلك أثناء تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية مما أسفر عن استشهاد قائدها.
وكشفت مصادر خاصة للجزيرة مباشر أن سقوط الطائرة الحربية كان في محيط قرية نجع شبانة جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وأكد شهود عيان أن عناصر من تنظيم "ولاية سيناء" وصلوا أولا لمكان سقوط الطائرة في محاولة لأسر الطيار أو اختطافه، إلا أن آليات للجيش المصري وصلت للموقع وأجبرتهم على الانسحاب.