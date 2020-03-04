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غضب على منصات التواصل من تغريدة السعودي محمد آل الشيخ (فيديو)
تداول ناشطون تغريدة مثيرة للجدل دونها الصحفي السعودي محمد آل الشيخ شبه فيها المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا بـ"إرهابي داعش" وأنه فخخ جسده بالفيروس ليؤذي غيره.
وانهالت على آل الشيخ ردود غاضبة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وغرد الكاتب العُماني زكريا المحرمي قائلا "ينبغي النظر إلى المريض باعتباره إنسانا بحاجة إلى المساعدة لا الوصم والتجريم والإهانة، هناك فيروسات أخطر من كورونا في منطقتنا ولو تعامل العالم معنا بنفس المنطق لأصبحنا جميعا إرهابيين".