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غضب بعد تصريحات رئيس شركة "رايان إير" عن المسلمين (فيديو)
أثار تصريح للرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" منخفضة التكلفة مايكل أوليري غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط مسلمي أوربا بعد مطالبته بتشديد الإجراءات الأمنية ضد المسلمين في المطارات.
وخلال مقابلة صحفية مع صحيفة "التايمز" البريطانية قال أوليري إن الرجال المسلمين ولاسيما العازبون منهم يسافرون بمفردهم وهم يشكلون أكبر تهديد إرهابي لشركات الطيران، ولم تتأخر ردة فعل الجالية المسلمة في بريطانيا، إذ وصف المجلس الإسلامي البريطاني تصريحات أوليري بأنها "عنصرية وتمييزية".