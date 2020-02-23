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غارات مصرية مكثفة على مناطق في محافظة شمال سيناء (فيديو)
قصفت طائرات حربية مصرية مناطق متفرقة من مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء لليوم الثالث على التوالي من دون الإبلاغ عن إصابات بشرية، وذكرت مصادر أن الطيران الحربي نفذ نحو 25 غارة جوية غربي العريش.
وقال الناشط السيناوي أحمد سالم إن سيناء تعيش منذ سبع سنوات في حالة ما يسمى "الحرب على الإرهاب"، وفي هذا الإطار يحدث قصف قوى من حين لآخر لبعض المناطق في بعض الأحيان، وتقع هذه الأمور في إطار ملاحقة الجيش للمسحلين ، وفي بعض الحالات تستهدف تجمعات لمدنيين، وسقط خلالها قتلى من المدنيين، وهناك أُسر بكاملها قتلت جراء القصف.