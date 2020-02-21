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عملية عسكرية للمعارضة السورية في ريف إدلب (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 أخرين في غارة على إدلب، كما قالت الوزارة إن ما يزيد عن 50 من جنود النظام السوري قتلوا في إدلب، ومن ناحية أخرى بدء الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية بدأ وبمساندة الجيش التركي هجوما بريا جنوب شرقي المحافظة.
وتشارك قوات برية تركية في التقدم على محاور عديدة بعد غطاء مدفعي وصاروخي كثيف، وقد أعلن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة سيطرته على أجزاء من مدينة النيرب في ريف إدلب شمال سوريا.