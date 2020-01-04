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علي لارجاني: أمريكا خلقت حالة من عدم الأمان في المنطقة (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الجمعة"، الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية والأديان في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، للحديث عن زيارة المرشد الإيراني على خامنئي لمنزل قاسم سليماني لتقديم التعازي شخصيا لزوجته وابنته وتوعده بالانتقام لسليماني.
كما تناولت الحلقة تصريحات رئيس البرلمان الإيراني على لارجاني بأن بلاده ستنتقم بشدة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مقتل سليماني، وما إذا كانت أمريكا فعلا خلقت واشنطن بعمليتها هذه حالة من عدم الأمان في المنطقة.