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علي شمخاني: 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الثلاثاء" تصريحات علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني والتي كشف فيها عن 13 سيناريو ردا على اغتيال سليماني، مضيفا أن الرد لن يكون في عملية واحدة بل ستشارك فيه كل قوى المقاومة متوعدا واشنطن بما وصفه بـ"الكابوس التاريخي".
كما صادق مجلس صيانة الدستور على قرار البرلمان الإيراني بإدراج وزارة الدفاع الامريكية وجميع الشركات والأفراد التابعين له على لائحة "الإرهاب المحلية"، وذلك ضمن تعديل تشريعي عاجل جدا.