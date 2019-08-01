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الخليج العربي
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السعودية
باحث شرعي: أفعال محمد بن سلمان أسوأ من الجاهلية
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السودان
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الجزولي: المجلس العسكري يكرر أخطاء البشير
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تركيا
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مسلمو الإيغور
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سوريا
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السودان
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احتجاجات السودان
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أمريكا
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السعودية
ممدوح سلامة: السعودية تستجيب "لترمب" على حساب مصالحها
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علي العريض: النهضة لها مرشح في انتخابات رئاسة تونس

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، إن الحركة سيكون لها مرشح في الانتخابات الرئاسة التونسية "إما من داخل النهضة أو من خارجها" مشيرا إلى أن هناك آراء داخل الحركة بأن ترشح أحد أفرادها للرئاسة والبعض يرى أن تدعم أحد المرشحين الأكثر نضجا وكفاءة للمنصب.

وأضاف العريض في  مقابلة مع برنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" أن الحركة تعد "الحزب الأكبر في تونس والأكثر تنظيما". 

وتوقع "العريض" أن يترشح قرابة 27 مرشحا في انتخابات الرئاسة القادمة في تونس وأن تنحصر المنافسة بين 4 مترشحين أقوياء. 

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