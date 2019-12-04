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علي الأسدي: نعد جماهير العراق بالفوز بكأس خليجي 24
قال علي الأسدي رئيس بعثة المنتخب العراقي في بطولة خليجي 24 إن مباراة الافتتاح كانت صعبة بالنسبة لمنتخب العراق لأنه أفتقد 11 لاعب أساسي والمدرب أشرك لاعبين لأول مرة مع المنتخب الوطني.
وأضاف الأسدي لبرنامج حوار مباشر على موقع الجزيرة مباشر لم نحقق أي إنجاز بعد الفوز بكأس آسيا 2007 والجميع يريد رفع كأس البطولة في ساحة التحرير في بغداد.
ويؤكد الأسدي أن قطر وفرت كل سبل الراحة للمنتخبات واللجنة المنظمة على أعلى مستوى من الحرفية والدوحة سوف تظهر بمظهر لائق في تنظيم كأس العالم.
وأوضح الأسدي أن قلوب لاعبي العراق مع الشعب العراقي في ساحة التحرير وساحات المظاهرات، الجماهير العراقية تزحف من بغداد للدوحة لدعم منتخب الأسود.