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علاء مبارك ينشر مقطع فيديو قديم لوالده (فيديو)
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على تويتر، وتضمن الفيديو كلمات سمعها الشعب من مبارك في جلسة محاكمة قضية قتل المتظاهرين.
وفي الفيديو يستهل مبارك حديثه قائلًا "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في ثرى مصر الطاهر".
وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية المقطع قائلة إنها وصلة مبارك، ولكن في الحقيقة هي مقتطف من كلمة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أثناء جلسة محاكمته.