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علاء مبارك يستعيد بفيديو وصية والده للشعب المصري (فيديو)
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على تويتر، وتضمن الفيديو كلمات سمعها الشعب من مبارك في جلسة محاكمة قضية قتل المتظاهرين.
وفي الفيديو يستهل مبارك حديثه قائلًا "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في ثرى مصر الطاهر".
وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية المقطع، وذكرت أنه وصية مبارك لشعب مصر، وأنه يوصيهم بالحفاظ على وحدة الوطن، والالتفاف حول قيادته، والانتباه لما يحدق بهم من أخطار داخلية وخارجية.