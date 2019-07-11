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علاء صادق: الاتحاد المصري فاسد والمدرب ضعيف والاعبين بلا روح
قال الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق إن الدولة وضعت كل الإمكانات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكنه اتحاد سئ وفاسد، والمدرب دون المستوي، واللاعبين بلا روح أو انتماء أو رغبة.
وأضاف صادق في حوار لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" أن كل عناصر النجاح توفرت لمنتخب مصر لكي يحرز لقب كأس الأمم الأفريقية، من إقامة البطولة على ملعبه، ووفرة اللاعبين والأموال الطائلة التي وضعت تحت أقدام المدرب، والحضور الجماهيري الكبير.
وأوضح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم و"اتحاد الكرة" استقالوا بالأمر من الدولة، فهذه الاستقالات صورية والمسؤول الآن في الاتحاد ضابط شرطة.
وتوقع صادق ألا يحدث تغييرا في اتحاد كرة القدم المصري، مشيرا إلى أن مطالبة "فاروق جعفر" للجيش بإدارة كرة القدم بسبب صادقته للمشير محمد حسين طنطاوي، ونوع من رد الجميل للمؤسسة العسكرية التي عمل مدربا لأنديتها لسنوات.