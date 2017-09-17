عصام تليمة (2-2): اعتقال علماء السعودية أمر مبيت
وأضاف تليمة، في الجزء الثاني من حواره مع موقع الجزيرة مباشر، أن الأمر ليس تغريدات لأن الحملة كانت موجودة قبلها وبعدها، وهناك خطة استهدفت من غرد ومن لم يغرد، ومن تكلم ومن صمت، وهذا أمر دبر بليل.
وأكد أن العقاب لهؤلاء العلماء جاء على مجمل المواقف، وعلى ما هو منتظر أن يأتي من مواقف، مشيرا إلى أن الحكام عندهم أجهزة مخابرات تستطيع أن ترصد كل عالم وماذا سيقول غدا.
وأشار "تليمة" إلى أن الحكام يريدون فقط المشايخ المعروف ماذا يقولون غدا وبعد غد، ويكون مأمونا بالنسبة للحكام، لكن العلماء غير المعروف ماذا سيقولون لأن رأيهم من رأسهم يخشاهم الحكام، وهؤلاء اعتقالهم ليس بسبب تأييد الربيع العربي فقط ولكن لمجمل مواقفهم، وما هو منتظر من مواقفهم التالية.
وأكد أن صمت العالم عن قول الحق خيانة؛ فإذا ظلم الحاكم الناس وسجن المظلوم وأكل الحقوق وقطع الأرحام فلا يسع العالم أن يسكت أبدا.
وأكد "تليمة" أن دور العلماء ألا ينساقوا وراء الحكام، ويجب عليهم إذا تبين لهم خطأ الحاكم أن يخالفوه ولا يلتزموا بالسمع والطاعة.