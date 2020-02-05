المزيد من الحلقات
عريقات: لقاء البرهان ونتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني (فيديو)
وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لقاء عبد الفتاح البرهان وبنيامين نتنياهو، بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية.
وساد غضب واسع منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية على أثر لقاء البرهان ونتنياهو حيث علق الكاتب الفلسطيني جبريل عودة قائلا "التطبيع خيانة لذلك كان التطبيع مع الكيان الصهيوني بوابة منح الشرعية لهذا الفريق الانقلابي للاستمرار في حكم السودان...".