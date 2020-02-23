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عريقات: كوشنر جاهل وهو مجموعة من الأكاذيب والغطرسة (فيديو)
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه يجب على رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان الالتزام بالمبادرة العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإعلان عن خطته للسلام "غطرسة" ومخالفة للقانون الدولي.
وأضاف عريقات بأن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر شخص جاهل وهو مجموعة من الأكاذيب والغطرسة، ويدنا ممدودة للفصائل والذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام وننتظر دعوة من حماس لزيارة وفد من منظمة التحرير إلى غزة بجدول أعمال محدد بمسؤولية كل طرف.