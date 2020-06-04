عبد الله حمدوك: لا تراجع عن تحقيق العدالة (فيديو)
أحيا مئات السودانيين ذكرى مجزرة فض الاعتصام، بتنظيم وقفات احتجاجية في الأحياء والشوارع الرئيسة، وشدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش على أن تحقيق العدالة والقصاص أمر لا مناص منه، وخطوة لا تراجع عنها.
ودعا حمدوك السودانيين إلى تجاوز الخلافات الصغيرة من أجل تحقيق الأهداف الكلية، مبينا أن دولا عدة لم يتأت لها العبور إلا من خلال مناهج العدالة الانتقالية والتصالح، وأكد أن ذلك يحدث فقط في حالة الكشف الكامل عن المتورطين في إراقة الدماء.