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عبد الإله المحوزي.. شكرا قطر (فيديو)
تواصلت ردود الفعل تجاه الموقف القطري المساند للعالقين البحرينيين على أراضيها، حيث قامت البحرين بنقل العالقين إلى بلادهم على طائرة إيرانية عمرها 30 عاما، بعد أن رفضت عرض قطر بنقلهم إلى بلادهم بطائرتها أو استضافتهم على نفقة الحكومة القطرية.
ونشر الناشط البحريني عبد الإله المحوزي مقطع فيديو يقدم فيه شكره لقطر على استضافتها للمواطنين البحرينيين، كما نشر الكاتب البحريني محمد البوفلاسة مقطعا انتقد فيه طريقة تعامل الحكومة البحرينية مع نظيرتها القطرية في مسألة المواطنين البحرينيين الذين استقبلتهم الدوحة وقدمت لهم المساعدة والرعاية الصحية.