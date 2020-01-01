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عبدالرحمن الجميلي: حصلت على أكبر جائزة يوتيوب في الشرق الأوسط
وأضاف الجميلي لبرنامج حوار مباشر "بدأت قناتي على يوتيوب في 1/1/ 2017 وكنت من أوائل من عملوا الفيديوهات الاجتماعية من العرب في إسطنبول لأن الحياة في إسطنبول سريعة".
وأردف "وخلال عام واحد حصلت على أكبر الجوائز التي يقدمها يوتيوب كواحد من 5000 قناة يوتيوب في الشرق الأوسط وتم تكريمي مع 9 قنوات وترشيحي لحضور دورة تدريبية لمدة أسبوع في بريطانيا".
وأوضح الجميلي أنه بعد الحصول على الجائزة جاءت فكرة "عرب استاند آب كوميدي" أول تجمع كوميدي للمبدعين العرب في تركيا، ونظمنا عروضا كوميدية والآن أقدم مشروع " جووي هوب" أكبر مركز فني وثقافي للمبدعين والفنانين العرب في إسطنبول.
وشرح الجميلي أنه قام بتأسيسه في أهم شوارع تركيا شارع الاستقلال في مسرح يتسع لـ 140 شخصا، واستوديوهات لإنتاج المحتوى المرئي ومساحة عمل للمواهب والمبدعين ويقدم عروضا ترفيهية وأنشطة تدريبية ولقاءات للمواهب والمبدعين.