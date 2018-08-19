عالم تونسي: مشروع قانون المساواة في الميراث يهدد الأسرة والوطن
قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق نور الدين الخادمي إن مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مخالف للدين، ومعارض للدستور ويهدد الوحدة الوطنية والأسرة التونسية، كما أن التقرير الذي أوصى بمشروع القانون يلغي تجريم اللواط والسحاق والزنا.
وأضاف "خادمي" في حلقة برنامج "حوار مباشر" أن "هذا القانون قوبل باعتراض من العلماء ومسيرات شعبية، والدستور التونسي نص على المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة، وهذا يعني المساواة في الوظائف والحقوق ومن يطرح المساواة في الميراث يخسر سياسيا وشعبيا وهذا المشروع إذا مرر لمجلس النواب لن يجد تأييدا".