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عائلات ليبية تقيم دعوى ضد حفتر ودولة الإمارات (فيديو)
لجأت أُسر ليبية ممن قتل أو أصيب أقرباؤهم إلى محكمة المقاطعة في واشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر والإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة (Transnational Business Attorneys Group) بيانا باسم 6 عائلات ليبية قال فيه إن المدعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون، كما ذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.
أما فيما يخص الإمارات العربية المتحدة، فقد ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها، لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.