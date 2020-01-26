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طلال أبو غزالة: لو دفعت الشركات الكبرى ضرائبها فلن يبقى فقير
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة لموقع الجزيرة مباشر أكبر شركات الدنيا لا أعرف ميزانياتها أو كم تدفع من ضرائب ، لأن الولايات المتحدة تقول إن هذه الشركات في الفضاء الذي لا حدود له، لو حصلت ضرائب على شركات التريليونات ووزعت على الفقراء في العالم فلن يوجد فقير.
وأضاف أبو غزالة لبرنامج حوار مباشر إن هذا سبب وجود شركات تريليونية عمرها 10 سنوات فقط، مشيرا إلى أنه يوجد صراع بين أمريكا وفرنسا لأنها تريد أن تفرض ضرائب على هذه الشركات في فرنسا فقط.
وأوضح أنه ليس جميع الدول تطبق ضريبة الثروة والضريبة التصاعدية، مشددا على ضرورة تطبيق الضريبة على الغني قبل الفقير، وموضحا أن لكن النظام الضريبي حريص أن يحصل من الصغير لا الكبير لأن الكبير يستطيع أن يستعين بالخبراء للتهرب الضريبي.