المزيد من الحلقات
طلال أبو غزالة: شركة أمازون تدفع ضرائب "صفر"
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة لموقع الجزيرة مباشر أكبر شركات الدنيا لا أعرف ميزانياتها أو كم تدفع من ضرائب ، لأن الولايات المتحدة تقول إن هذه الشركات في الفضاء الذي لا حدود له، لو حصلت ضرائب على شركات التريليونات ووزعت على الفقراء في العالم لم يعد هناك فقير، أمازون دفعت ضرائب قيمتها صفر ولذلك هناك شركات تريليونية عمرها 10 سنوات، وهناك صراع بين أمريكا وفرنسا لأنها تريد أن تفرض ضرائب على هذه الشركات في فرنسا فقط.
وأوضح أبو غزالة لبرنامج حوار مباشر ليست جميع الدول تطبق ضريبة الثروة والضريبة التصاعدية ويجب أن نكون حريصين على تطبيق الضريبة على الغني قبل الفقير ولكن النظام الضريبي حريص أن يحصل من الصغير لا الكبير لأن الكبير يستطيع أن يستعين بالخبراء للتهرب الضريبي.