طحنون بن زايد في الخرطوم لدعم اللواء حفتر في ليبيا (فيديو)
قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن طائرة اماراتية تحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم تقل مسؤولين إماراتيين بارزين حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم.
وكانت طائرة أخرى قادمة من مطار عدن قد استبقت وصول طائرة المسؤولين الإماراتيين بنحو نصف ساعة، ويذكر أن مطار الخرطوم مخصص فقط لاستقبال طائرات الشحن بعد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت المصادر أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور إستراتيجية غربي ليبيا.