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طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل

قالت الفائزة بجائزة أطباء المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية "منى موسى" لموقع الجزيرة مباشر: تم ترشيحي لجائزة أطباء المستقبل من قبل البيت الأبيض لتفوقي الدراسي في المرحلة الثانوية وميولي الشخصية لأن أكون طبيبة.وسوف أحضر مؤتمرا في شهر "حزيران" وأقابل أطباء فازوا بجائزة نوبل وأشاهد إجراء عملية جراحية.

وتضيف "موسى" غادرت الأردن وسافرت للولايات المتحدة منذ 3 سنوات ولاحظت الفارق الكبير فالطالب في أمريكا أمامه فرص أكبر للنجاح،ولا يوجد مستحيل في أمريكا وواجهت الكثير من الصعوبات وأهمها اللغة والغربة عن الوطن والأهل.

وتستطرد "موسى" علاقتي جيدة بزملاء الدراسة ولم أواجه أي مشكلة بسبب الحجاب ولم أشعر يوما بأي عنصرية في المدرسة .وهناك نسبة كبيرة من العرب في شيكاغوا والعلاقة بين الطالب والمعلم في الولايات المتحدة علاقة صداقة والمعلم يحترم الطالب والأنشطة في المدرسة الأمريكية مهمة وأساسية ونقوم بممارسة الرياضة يوميا.

وتؤكد "موسى" أتمنى العودة للأردن لأنها بلدي ودراستي في الأردن خدمتني كثيرا وأشكر أسرتي على كل ما قدموه خلال مشواري الدراسي وأريد أن أكون طبيبة حتى أزرع البسمة على وجوه الناس.

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