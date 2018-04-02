طارق الزمر: النظام تعمد اظهار الانتخابات المصرية بشكل مهين
قال طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، إن النظام الحاكم تعمد اظهار الدولة المصرية بـ"شكل مهين" خلال الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الزمر في برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر: "أظن أن هناك تمديد لفترات قادمة كما فعل السادات ونحن أمام تدشين حقبة استبدادية قد تطول ولهذا يجب أن نفكر بهذا المنطق ولن تكون السياسة فيها حاضرة".
وأشار الزمر إلى وجود إحصائيات قريبة من الدقة تقول إن نسبة الحضور في الانتخابات المصرية 2,5%، وهو ما ينسف أي حديث عن النزاهة أو الشفافية.