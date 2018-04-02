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طارق الزمر: النظام تعمد إظهار الانتخابات المصرية بشكل مهين

قال طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، إن النظام الحاكم تعمد إظهار الدولة المصرية بـ"شكل مهين"  خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الزمر في برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر: "أظن أن هناك تمديدا لفترات قادمة كما فعل السادات ونحن أمام تدشين حقبة استبدادية قد تطول ولهذا يجب أن نفكر بهذا المنطق ولن تكون السياسة فيها حاضرة".

وأشار الزمر إلى وجود إحصائيات قريبة من الدقة تقول إن نسبة الحضور في الانتخابات المصرية 2,5%، وهو ما ينسف أي حديث عن النزاهة أو الشفافية.

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